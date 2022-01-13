Путин высказался о ситуации на рынке удобрений

Президент провел встречу с владельцем "Уралхима"

Регулирование цен на удобрения на внутреннем рынке, строительство жилья для сотрудников и другие социальные проекты компании "Уралхим" обсудил в четверг Владимир Путин с генеральным директором предприятия Дмитрием Мазепиным.

Он рассказал о переселении работников из аварийных домов. Для этих целей в городе Березники возводится новый микрорайон. Создаётся инфраструктура. За два года были построены поликлиника, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает "ТВ Центр".

"Уралхим" - лидер по производству минеральных удобрений в России. Площадь пахотных земель в нашей стране увеличивается благодаря изменению климата. Поэтому продукция компании становится всё более востребованной. Предприятие работает и с иностранными партнёрами. Но в приоритете, подчеркнул президент, поставки на отечественный рынок и грамотная ценовая политика

Мазепин: Мы ещё в мае добровольно заморозили цены. Что касается калия, у правительства нет нареканий, и калий не вошёл в список квотируемых минеральных удобрений. По азотным и фосфорным удобрениям были определённые перебои и накладки, и правительство решило ввести квотирование. Поэтому сейчас ситуация стабильна, эти графики показывают, что мы в три раза дешевле обеспечим наших сельхозников удобрениями.

Путин: Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объёмом удобрений для сельского хозяйства. Я думаю, что и та, и другая задачи, они решаемы, хотя, на первый взгляд, кажется, что они взаимоисключающие. Тем не менее, пользуясь конъюнктурой, наши компании смогут прилично заработать, но, прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок.

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