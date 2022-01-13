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Минздрав рассказал о снижении числа пациентов с COVID-19 на треть

14:01
  • четверг
  • 13 января 2022

Снижение заболеваемости наблюдается на протяжении последних месяцев

В России за минувшие недели количество пациентов с коронавирусной инфекцией уменьшилось почти на треть — на 30%. Об этом в четверг, 13 января, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава уточнил в ходе Гайдаровского форума, что сокращение темпов заболеваемости COVID-19 в стране фиксируется на протяжении последних месяцев, сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна находится "в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек" коронавируса.

В Роспотребнадзоре предупредили, что показатель новых случаев коронавирусной инфекции, ежедневно выявляемых в России, может достичь шестизначных цифр.

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