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Российские корабли зашли в индийский порт Кочин

13:38
  • четверг
  • 13 января 2022

Запланированы совместные учения

Ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" зашли в индийский порт Кочин. Корабли Тихоокеанского флота примут участие в совместных учениях, сообщили в пресс-службе ТОФ.

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"На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана - ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел в дальний поход из Владивостока 29 декабря 2021 года. Запланировано посещение еще нескольких иностранных портов, передает ТАСС.

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