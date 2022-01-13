Путин и Токаев обсудили вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана поблагодарил за помощь

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Лидеры двух стран обсудили вывод контингентов стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана, сообщила пресс-служба Кремля.

Токаев выразил России глубокую признательность за помощь в урегулировании ситуации и восстановлению порядка в стране.

Ранее Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана с 13 января. Процесс будет проходить поэтапно в течение десяти дней.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совет безопасности и обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram