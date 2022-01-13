Проценко оценил опасность "омикрона"

Главная угроза - высокая скорость распространения

Скорость распространения омикрон-штамма коронавируса гораздо выше, чем у "дельты". Хотя переносится болезнь при заражении "омикроном" легче, расслабляться не стоит, предупредил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий "омикрона", они говорят, что болеют не слишком тяжело", - сказал Проценко журналистам. При этом главврач отметил, что случаев стремительного ухудшения состояния, как это происходит при заражении "дельтой", гораздо меньше.

По словам Проценко, система здравоохранения подготовилась к атаке "омикрона" еще до Нового года. Койки развернуты, все врачи готовы. Однако это не значит, что можно расслабляться и не соблюдать масочный режим, приводит слова врача РИА Новости.

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