Школьникам на "Уроке цифры" расскажут, как исследуют кибератаки

Интерактивные уроки пройдут в школах с 17 января по 6 февраля

Российским школьникам в рамках нового "Урока цифры" расскажут, как исследуются и отражаются кибератаки. Уроки от "Лаборатории Касперского" пройдут в школах с 17 января по 6 февраля 2022 года.

"Интерактивные уроки представляют собой комикс, сюжет которого строится вокруг исследования кибератаки в финансовом секторе. С помощью тренажёров, разработанных вместе с экспертами "Лаборатории Касперского", школьники познакомятся с некоторыми терминами из области информационной безопасности, узнают о том, какой ущерб могут нанести вредоносные программы, почему необходимо обновлять операционную систему и приложения, научатся распознавать фишинговые письма", - рассказали в "Лаборатории".

Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов.

По замыслу авторов проекта после прохождения урока ребята смогут сами рассказать своим родителям, бабушкам и дедушкам о способах защиты в интернет-пространстве. Кроме того, школьники смогут примерить на себя профессию специалиста информационной безопасности.

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