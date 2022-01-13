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"Напугать невозможно": Греф о готовности Сбербанка к санкциям

14:07
  • четверг
  • 13 января 2022

Организация готова к любому развитию событий

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Гайдаровского форума заявил, что организацию невозможно напугать западными санкциями.
Песков приравнял возможные санкции США к разрыву отношений

"Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", - отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее в Сенат Конгресса США внесли законопроект о возможных ограничительных мерах против России в случае ее "вторжения" на Украину. Документ предусматривает в том числе рестрикции в отношении Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Прежде западные СМИ активно тиражировали слухи о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину в январе 2022 года. В Кремле информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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