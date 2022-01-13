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В московской многоэтажке нашли мину

15:16
  • четверг
  • 13 января 2022

Ее оперативно увезли специалисты

В одном из Арбатских переулков в четверг пришлось эвакуировать жильцов 16-этажного дома из-за обнаруженной мины. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина получил в наследство сильно захламленную квартиру и приехал ее разбирать. Неожиданно, отодвинув диван, новый хозяин обнаружил мину.

Трогать ее не решился и сразу вызвал сапёров. Специалисты опасную находку изъяли, ее проверят и, скорее всего, уничтожат.

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