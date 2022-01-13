Путин обсудил Казахстан с президентом Узбекистана

Президенты отметили решительность Токаева

Президент России Владимир Путин провел телефонный раз говор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Лидеры двух стран обсудили недавние события в Казахстане и отметили решительность казахского руководства, особенно президента страны Касым-Жомарта Токаева, в стабилизации ситуации, говорится в сообщении Кремля.

Путин и Мирзиеев подчеркнули, что благодаря своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно разрешить кризис.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахский лидер поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации и восстановлению порядка в стране.

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