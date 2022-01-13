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Россия объяснила ОБСЕ требование юридических гарантий безопасности

14:35
  • четверг
  • 13 января 2022

Усиление рисков для Москвы неприемлемо

Неприемлемое усиление рисков для безопасности России вынудило Москву потребовать незамедлительного предоставления со стороны США и НАТО юридически обязывающих гарантий. Об этом в четверг, 13 января, рассказал постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич. 
Россия изложит свои требования безопасности на заседании в Вене

По словам дипломата, дестабилизация военно-политической обстановки достигла предела, что грозит кризисом с непредсказуемыми для европейской безопасности последствиями.

Москва отмечает удручающее состояние дел на пространстве ОБСЕ с признаками системной деградации и считает одной из причин этого политику США и НАТО по сдерживанию России, подчеркнул Лукашевич.

В связи с этим российская сторона требует незамедлительных юридических гарантий нерасширения НАТО и неразмещения вблизи российских границ ударных систем вооружений, цитирует постпреда ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов "положить на стол переговоров" с Москвой конкретные предложения по вопросам гарантий безопасности, конкретные сроки он при этом не назвал.

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