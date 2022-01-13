Россия объяснила ОБСЕ требование юридических гарантий безопасности

Усиление рисков для Москвы неприемлемо
Неприемлемое усиление рисков для безопасности России вынудило Москву потребовать незамедлительного предоставления со стороны США и НАТО юридически обязывающих гарантий. Об этом в четверг, 13 января, рассказал постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич.
По словам дипломата, дестабилизация военно-политической обстановки достигла предела, что грозит кризисом с непредсказуемыми для европейской безопасности последствиями.
Москва отмечает удручающее состояние дел на пространстве ОБСЕ с признаками системной деградации и считает одной из причин этого политику США и НАТО по сдерживанию России, подчеркнул Лукашевич.
В связи с этим российская сторона требует незамедлительных юридических гарантий нерасширения НАТО и неразмещения вблизи российских границ ударных систем вооружений, цитирует постпреда ТАСС.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов "положить на стол переговоров" с Москвой конкретные предложения по вопросам гарантий безопасности, конкретные сроки он при этом не назвал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram