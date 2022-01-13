В Кремле пообещали не бросать Белоруссию

Москва и Минск остаются важными друг для друга партнерами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге в четверг, что Россия не бросит Белоруссию в условиях санкций.
"Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
Вместе с тем пресс-секретарь назвал "чувствительной субстанцией" тему отказа Литвы от транзита белорусских калийных удобрений из-за американских санкций.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его задача - уберечь государство и народ от войны. По словам лидера, он не хочет, чтобы народ "в очередной раз оказался на линии излома".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram