ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле пообещали не бросать Белоруссию

14:16
  • четверг
  • 13 января 2022

Москва и Минск остаются важными друг для друга партнерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге в четверг, что Россия не бросит Белоруссию в условиях санкций.

"Дело не в лести": Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

"Белоруссия - наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Вместе с тем пресс-секретарь назвал "чувствительной субстанцией" тему отказа Литвы от транзита белорусских калийных удобрений из-за американских санкций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его задача - уберечь государство и народ от войны. По словам лидера, он не хочет, чтобы народ "в очередной раз оказался на линии излома".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.