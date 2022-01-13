Заключенный Саакашвили разработал план по выводу Грузии из кризиса

Спасение страны займет пять лет

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили знает, как вывести страну из кризиса, а ее народ – из нищеты. О разработке плана спасения политик заявил на процессе в Тбилисском городском суде, где рассмтаривается дело о незаконном пересечении им грузинской границы.

"Я разрабатываю план по спасению страны, по выходу из кризиса и нищеты. План, который позволит в течение пяти лет вернуть Грузию в статус развития. Я знаю, как это делается, в отличие от этих властей", - заявил Саакашвили.

По словам бывшего президента, после прихода к власти партии "Грузинская мечта" во главе с экс-премьером Бидзиной Иванишвили Грузия впала в экономический кризис, стало больше бедных и нищих, выросла безработица, остановилось экономическое развитие.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по нескольким делам, приговорив к трем и шести годам лишения свободы. Еще несколько уголовных дел рассматриваются в судах, напоминает РИА Новости.

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