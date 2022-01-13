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Собянин рассказал о сокращении числа преступлений в Москве

14:42
  • четверг
  • 13 января 2022

Это огромная работа всей правоохранительной системы

Число убийств, грабежей и квартирных краж в Москве за минувшее десятилетие сократилось в несколько раз благодаря работе городской прокуратуры. Об этом в четверг, 13 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя ведомство с 300-летием.
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Градоначальник напомнил, что прокуратура является главным надзорным органом по соблюдению прав и свобод граждан и координатором борьбы с преступностью.

Как уточнил Собянин, в Москве вдвое уменьшилось количество убийств, в восемь раз сократилось число грабежей, в 14 раз стало меньше количество квартирных краж. Это огромная работа всей правоохранительной системы, но и прокуратура имеет колоссальное значение, подчеркнул мэр столицы.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников московской прокуратуры за профессиональное, принципиальное и чуткое отношение к своей работе.

В ходе праздничного мероприятия мэр вручил выдающимся работникам городской прокуратуры благодарственные письма и знаки отличия "За заслуги перед Москвой", сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков.

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