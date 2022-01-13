Рябков: США и НАТО не готовы идти навстречу России

Позицию Запада в Москве называют "непробиваемой"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что США и их союзники ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям Москвы - в том числе по свертыванию инфраструктуры НАТО и нерасширению альянса.
"И, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - добавил замглавы внешнеполитического ведомства.
Позицию НАТО по вопросу о нерасширении дипломат назвал непробиваемой. Если США и НАТО не учтут российские требования, Москва примет "другие меры и приемы", уточнил Рябков.
Он заметил также, что сейчас оснований для нового раунда переговоров с США и НАТО по безопасности нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram