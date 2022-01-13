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Лжесиловики ограбили автора передачи "Куклы" и связали его домработницу

14:59
  • четверг
  • 13 января 2022

Злоумышленники вынесли из дома 15 миллионов рублей

Неизвестные ограбили дом автора передачи "Куклы" Василия Григорьева в Новой Москве.

Инцидент произошел 12 января. Григорьев вернулся домой и увидел, как переодетые в силовиков злоумышленники угрожают пистолетом связанной домработнице и ее сожителю. Неизвестные требовали деньги. Григорьеву пришлось показать, где лежат сбережения, передает ТАСС.

После ограбления лжесиловики скрылись. Им удалось вынести деньги в долларах и евро на сумму порядка 15 миллионов рублей.

На данный момент полиция проводит проверку, грабителей разыскивают.

Юмористическая телепередача "Куклы" вышла в 1994 году и быстро завоевала любовь россиян. В ней разыгрывалась злободневная сатира с использованием резиновых двойников известных лиц.

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