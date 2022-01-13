Польский министр процитировал Достоевского в ОБСЕ

Збигнев Рау выбрал строчку из "Братьев Карамазовых"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг процитировал русскую классику.

"Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман "Братья Карамазовы", герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка", - сказал он, обращаясь к теме гармонии между государствами (цитата по РИА "Новости").

По словам дипломата, права человека и права государства имеют одинаковые гарантии безопасности.

Согласно оценке главы польского МИД, за последние 30 лет риск войны на пространстве ОБСЕ еще не был столь велик.

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