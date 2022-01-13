ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польский министр процитировал Достоевского в ОБСЕ

14:55
  • четверг
  • 13 января 2022

Збигнев Рау выбрал строчку из "Братьев Карамазовых"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг процитировал русскую классику.

"Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман "Братья Карамазовы", герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка", - сказал он, обращаясь к теме гармонии между государствами (цитата по РИА "Новости").

По словам дипломата, права человека и права государства имеют одинаковые гарантии безопасности.

Согласно оценке главы польского МИД, за последние 30 лет риск войны на пространстве ОБСЕ еще не был столь велик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД Польши Збигнев Рау
Глава МИД Польши Збигнев Рау
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.