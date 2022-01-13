Рябков оценил реакцию США на действия ОДКБ в Казахстане

Она подтвердила худшие опасения Москвы

Реакция Вашингтона на операцию ОДКБ в Казахстане была саморазоблачающей. Она подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях американской стороны в Евразии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Рябков отметил, что напрямую тема Казахстана на переговорах в Женеве не звучала – но была фоном. И американцы, по словам дипломата, себя не сдержали.

"Эти довольно-таки саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, они тоже нам многое показали… подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве в большой Евразии, каковы их цели", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, переросли в мародерство, в нападения боевиков на госучреждения. Власти страны заявили, что беспорядки координируются извне. Президент Токаев обратился с просьбой о помощи к ОДКБ, в страну были введены миротворческие силы организации. В Вашингтоне действия властей Казахстана и ОДКБ раскритиковали.

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