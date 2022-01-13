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Глава Следкома потребовал привлекать блогеров к ответственности наравне со СМИ

15:25
  • четверг
  • 13 января 2022

В интернете часто распространяют недостоверную информацию, отметил Бастрыкин

Интернет-блогеров следует привлекать к ответственности за распространяемые ими сведения наравне со средствами массовой информации. С таким заявлением в четверг, 13 января, выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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Глава Следкома раскритиковал, как "в отдельных спекулятивных публикациях о работе правоохранительной системы информация нередко подается однобоко или даже недостоверно". На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. 

Это в итоге приводит к негативным последствиям для процесса расследования, подчеркнул Бастрыкин.

По мнению руководителя СКР, следует законодательно определить правовой статус блогеров, охватывающих зачастую гораздо большую аудиторию, нежели многие СМИ. Также "логично", если блогеры будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации, заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете".

В Москве тем временем начали отслеживать блогеров, публикующих видео с нарушениями правил дорожного движения. За последние полгода в городе произошло сразу несколько крупных аварий с участием таких водителей.

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