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Россиян предупредили об опасностях предстоящей оттепели

15:01
  • четверг
  • 13 января 2022

С потеплением усилится ветер и снег

Потепление, которое прогнозируется в большинстве регионов Центрального федерального округа России, принесет с собой ряд неприятных погодных явлений, рассказали синоптики.
Ночь на 13 января в Москве стала самой морозной в новом году

Как уточнили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, оттепель будет сопровождаться усилением ветра и снега. В частности, в Воронежской области температура может вырасти до нуля — плюс двух градусов. Однако Наряду с этим пойдет мокрый снег, вероятен гололед, метель, ветер с порывами до 15-20 м/с. 

Во Владимирской области в ночь на 14 января ожидается до 16 градусов мороза, а днем — уже до двух градусов тепла. При этом в регионе действует предупреждение о порывах ветра до 18 м/с.

Скачок температуры до нуля — плюс двух градусов ожидают и в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях.

В Ивановской, Костромской, Ярославской областях ожидается, что температура воздуха останется в пределах отрицательных значений и днем в пятницу составит около минус одного—трех градусов, сообщает ТАСС.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что в четверг во второй половине дня в Москву с североатлантическим циклоном "Эльза" придет теплый атмосферный фронт. Температура воздуха повысится до минус восьми градусов, а вечером потеплеет еще значительнее.

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