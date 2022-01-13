Лавров назвал переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми

Перспектива дипломатического решения остается
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу, что переговоры Москвы с США и НАТО в Женеве и Брюсселе были деловыми.
"Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", - заметил глава внешнеполитического ведомства.
Он уточнил, что Москва настойчиво возвращала партнеров к пониманию общей безопасности в Евроатлантике, где никто не вправе претендовать на доминирование.
Как напомнил Лавров, ранее США и Британия давали России обещания о нерасширении НАТО.
По словам министра, Россия считает приоритетом переговоры по гарантиям безопасности с США, "НАТО - потом".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram