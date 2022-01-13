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Госпиталь парка "Патриот" удвоит мощности из-за "омикрона"

15:26
  • четверг
  • 13 января 2022

В Подмосковье готовятся к росту заболеваемости

В Подмосковье решили удвоить количество коек в госпитале парка "Патриот". Теперь там смогут лечиться 800 пациентов.

"Мы разворачиваем уже заранее все необходимые мощности, чтобы оказывать медицинскую помощь по "омикрону", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире "России 1".

По его словам, работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне ведется во всех подразделениях регионального Минздрава.

13 января в Подмосковье выявили 1 556 заболевших ковидом за сутки. Это максимум с 28 декабря.

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