Найден ген, отвечающий за тяжелое течение COVID-19

Будет разработан быстрый генетический тест

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что ученые страны нашли ген, отвечающий за тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Прежде считалось, что главными факторами риска являются возраст и лишний вес. Теперь же в этом списке появляется еще одно звено.

"Этим фактором является конкретный ген, конкретная предрасположенность, что означает, что кроме тех факторов, о которых мы говорили, у нас есть очень важный элемент, который влияет на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание COVID-19", - цитирует главу польского Минздрава РИА "Новости".

По словам Недзельского, в будущем специалисты смогут идентифицировать тех, кто склонен к тяжелому течению ковида. Будет разработан быстрый генетический тест.

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