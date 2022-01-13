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Лавров назвал сроки ответа НАТО на российские предложения по безопасности

15:33
  • четверг
  • 13 января 2022

США и альянс "положат на бумагу" свои реакции

Москва ожидает встречных предложений по гарантиям безопасности от США и НАТО в течение недели. Россия надеется, что за этот срок Вашингтон и альянс смогут "положить на бумагу" свои реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Мы все-таки надеемся, что обещания, которые были сделаны сейчас в Женеве и Брюсселе, будут выполнены. Обещания касались того, что США и НАТО положат на бумагу свои предложения", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам российского министра, американцы обещали постараться. Однако российская сторона подчеркнула, что стараться нужно очень сильно, встречные предложения должны поступить на следующей неделе. "Положит на бумагу" свою реакцию от имени Североатлантического альянса и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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