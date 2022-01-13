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Глава евродипломатии увязал пуск "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине

15:39
  • четверг
  • 13 января 2022

В Германии с этим не согласны

Функционирование российского проекта "Северный поток — 2" будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины. С таким заявлением в четверг, 13 января, выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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По мнению политика, "невозможно вообразить" одновременное обсуждение санкций в отношении России и открытие инфраструктуры российского трубопровода.

Боррель заявил, что работа инфраструктуры газопровода будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России, поскольку это, "конечно, связано с военной ситуацией на Украине", сообщает РИА Новости.

Однако в Германии не согласны с таким подходом. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом, и предостерегла от попыток решить конфликт вокруг Украины с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения.

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