Украина провела учения вблизи Крыма

Использовались ЗРК "Оса-АКМ"

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook о проведении тренировки в Херсонской области вблизи границы с Крымом.

"На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса-АКМ", - сказано в сообщении.

Среди потенциальных целей комплекса - самолеты, вертолеты, беспилотники, наземная техника. Уточняется, что ВСУ готовятся к "любым возможным действиям" на границе с Крымом.

Ранее в Херсонской области провели учения по отработке отражения налета на украинскую территорию и танковой атаки.

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