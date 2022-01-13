Предупреждение об опасной погоде в Москве продлили до выходных

В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности

Действие введенного в Москве и Подмосковье желтого уровня погодной опасности пролонгировано до выходных. Об этом в четверг, 13 января, рассказали в Гидрометцентре России.

Синоптики прогнозируют сильный ветер, скорость порывов которого местами может достигать 18 метров в секунду. Наряду с этим ожидается метель, сильный снег и риск налипания мокрого снега.

Предупреждение будет действовать до 17:00 субботы, 15 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

В столичном регионе также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный накануне в связи с гололедицей. Метеорологи решили продлить действие предупреждения до до 12:00 15 января.

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