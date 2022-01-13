Прокуратура потребовала закрыть дело об изнасиловании против главы МВД Франции

Состав преступления отсутствует

Дело об изнасиловании в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена следует прекратить. С требование выступила прокуратура Парижа, в ведомстве утверждают, что отсутствует состав преступления.

Иск против французского министра Дарманена подала в 2017 году Софи Паттерсон-Спатц. Она еще в 2009 году обвиняла его в изнасиловании и злоупотреблении доверием. Однако суд Парижа в августе 2018 года решил, что состав преступлении отсутствует, передает телеканал BFM TV.

Однако в ноябре 2019 года кассационный суд постановил, чтобы следственная палата парижского апелляционного суда пересмотрела законность закрытия в 2018 году дела в отношении Дарманена. А в июне 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование. Телеканал отмечает, что окончательное решение за судьей Милен Хюге. У нее два варианта: закрыть дело или возобновить расследование.

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