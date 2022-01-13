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Москвичи стали вдвое чаще пользоваться ночными автобусами

15:59
  • четверг
  • 13 января 2022

В сеть ночного транспорта Москвы входят 16 маршрутов

Как сообщил в четверг Департамент транспорта Москвы в Telegram, за прошлый год ночные автобусы и электробусы перевезли больше 1 миллиона пассажиров.
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"Для сравнения в 2020 году эта цифра была меньше в 2 раза", - сказано в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в сеть ночного транспорта Москвы входят 16 маршрутов через 70 районов города. Каждую ночь осуществляется перевозка 3,5 тысяч пассажиров.

"Надежный и выгодный способ доехать домой после полуночи", - заметили в Дептрансе.

Самыми популярными маршрутами стали н1, н5. н8, н11 и м40.

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