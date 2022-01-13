Москвичи стали вдвое чаще пользоваться ночными автобусами

В сеть ночного транспорта Москвы входят 16 маршрутов
Как сообщил в четверг Департамент транспорта Москвы в Telegram, за прошлый год ночные автобусы и электробусы перевезли больше 1 миллиона пассажиров.
"Для сравнения в 2020 году эта цифра была меньше в 2 раза", - сказано в сообщении.
Как добавили в ведомстве, в сеть ночного транспорта Москвы входят 16 маршрутов через 70 районов города. Каждую ночь осуществляется перевозка 3,5 тысяч пассажиров.
"Надежный и выгодный способ доехать домой после полуночи", - заметили в Дептрансе.
Самыми популярными маршрутами стали н1, н5. н8, н11 и м40.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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