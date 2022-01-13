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Путин и премьер Израиля обсудили Украину и Сирию

16:09
  • четверг
  • 13 января 2022

Во время беседы затрагивалась также ситуация вокруг иранской ядерной программы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Лидеры обсудили предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, которые в настоящее время обсуждаются с США и НАТО. Кроме этого, лидеры затронули тему украинского кризиса.

"Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телефонный разговор в четверг состоялся в продолжение проведенных в Сочи 22 октября российско-израильских переговоров на высшем уровне.

Как сообщает The Jerusalem Post, Беннет подчеркнул необходимость жесткой позиции против прогресса ядерной программы Ирана в ходе разговора с Путиным. По данным издания, Путин также пригласил Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург.

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