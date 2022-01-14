Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Звезды советуют Козерогам начать откладывать деньги, а Рыб ждет день открытий

Гороскоп на сегодня, 14 января, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Не судите строго: сегодня кто-то из ваших друзей может вас разочаровать. Все мы всего лишь люди, будьте снисходительны и не рассказывайте никому о случившемся.

Тельцы

В бизнесе, карьере или учебе какие-то процессы неожиданно затормозят и остановятся. Эта пауза планет займет 3 недели, посвятите их укреплению своих достижений.

Близнецы

Ваша правящая планета Меркурий становится ретроградной, и вы наверняка уже знаете, что при этом происходит. До 4 февраля воздержитесь от поисков работы, важных встреч и поездок.

Раки

Вам предстоит весь день заниматься налогами, платежами или поиском документов, связанных с этим. Высока вероятность ошибок, будьте внимательны с цифрами.

Львы

Вы можете резко передумать жениться, переезжать или подавать на развод: такое настроение! Звезды советуют вам все-таки отложить столь важные решения до февраля.

Девы

Вам нужно сосредоточиться на здоровье, избегать перегрузок и недосыпания. При этом для диагностики время неподходящее, так что делайте упор на правильный образ жизни.

Весы

Многие влюбленные представители этого знака решат, что переоценили свои чувства, возьмут паузу, и правильно сделают! В творчестве и спорте может тоже начаться ступор - его нужно просто переждать.

Скорпионы

Дела, связанные с недвижимостью, зависнут, и в этом не ваша вина. Ретро-Меркурий способен помешать продать, купить или арендовать жилье, особенно на вторичном рынке.

Стрельцы

Звезды рекомендуют воздержаться от покупки автомобиля, телефона, принтера и другой техники. Вам лучше сосредоточиться на домашних делах: там сейчас все непросто.

Козероги

Не тратьте все содержимое своих карт, так как следующее поступление финансов может произойти позже ожидаемого. А вот если вы хотите начать откладывать деньги, сейчас самое время.

Водолеи

В вашем знаке сегодня становится ретроградным Меркурий, отвечающий за коммуникации и все виды связей. В любой сфере жизни может начаться торможение, будьте к этому готовы.

Рыбы

Вам предстоит день, полный открытий: вам станут известны чужие тайны. Не исключено, что вы сами станете участником событий, которые не захотите афишировать.

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