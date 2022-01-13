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"Надо возвращаться домой": Шойгу доложил Путину о завершении миссии ОДКБ

16:25
  • четверг
  • 13 января 2022

Миротворческие силы сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане

В четверг президент президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу для обсуждения завершения миссии ОДКБ в Казахстане, где в начале года прошли массовые беспорядки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В Казахстане начинается поэтапный вывод миротворцев ОДКБ

"На сегодняшний день, еще раз повторюсь, управление устойчивое, работаем в полном взаимодействии. Утвердили решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану. Начинаем вывод сегодня", - доложил глава Минобороны.

Путин, в свою очередь, отметил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, им удалось восстановить правопорядок восстанавливается, что позволит руководству республики решать политические и социально-экономические вопросы в спокойном режиме.

По словам главы государства, большую роль сыграла российская военно-транспортная авиация, быстро удалось сконцентрировать необходимые силы и средства.

"В целом надо возвращаться домой - мы свою задачу выполнили", - подытожил президент.

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