Россия предостерегла Запад от затягивания переговоров по безопасности

Предложения Москвы сегодня обсуждают в Вене

В Вене на площадке ОБСЕ идёт третий раунд дискуссии вокруг проекта соглашения по гарантиям безопасности, предложенного нашей страной. Москва в очередной раз предупреждает, что необдуманные шаги в этой сфере могут иметь непредсказуемые последствия. А Вашингтон на фоне переговоров готовит очередной пакет санкций.

Финал первого этапа дипломатического триатлона, как назвали переговоры по безопасности в российской делегации, проходит на площадке ОБСЕ. На первом в этом году заседании постоянного совета организации в Вене постпред нашей страны по просьбе западных партнеров снова разъяснял предложения Москвы о гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что Россия готова и дальше обсуждать проект соглашения. Однако процесс ради процесса страну не интересует.

"Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", - сообщил Александр Лукашевич, постоянный представитель России при ОБСЕ.

Москва уже не раз говорила: система безопасности в мире сейчас фактически разрушена. А значит любой кризис может привести к конфликту с непредсказуемыми последствиями. Россия этого не хочет. Поэтому Владимир Путин предложил заключить новое соглашение с юридическими гарантиями, что НАТО уберет военную инфраструктуру из 14 государств в Восточной Европе и откажется от идеи принять в альянс Украину и Грузию. На Западе и площадка ОБСЕ не стала исключением - требование называют невыполнимым.

"Главный вопрос сейчас - можно ли укрепить безопасность одной страны за счет безопасности другой, нарушая тем самым принципы ОБСЕ. Или может ли одна страна навязывать структуру безопасности остальным", - заявил Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши.

Аргумент, к которому западные союзники постоянно возвращаются. В нашем МИД в ответ отмечают: Россия как раз против того, чтобы одна страна определяла, как будет выглядеть глобальная система безопасности. Ведь именно это сейчас и делает Вашингтон, но не Москва. На переговорах с американской стороной в Женеве и на встрече Совета Россия-НАТО в Брюсселе позицию Москвы - по выражению дипломатов - партнерам фактически разжевали.

"На нашей стороне были аргументы, которых у Запада нет. Аргументы касались принципа неделимости безопасности. Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядкам, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Ответ в письменной форме Вашингтон и союзники обещают дать на следующей неделе. Москва, отметили в нашем МИД, готова ждать, но не вечно. Тем более, пользуясь паузой, Вашингтон и союзники вновь усиливают антироссийскую риторику. И пугают самих себя гипотетическим вторжением наших войск на Украину.

"Это серьезная угроза безопасности в Европе. Наращивание войск вдоль украинской границы должно нас беспокоить. Лично у меня это вызывает очень и очень большую озабоченность", - сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В Сенате США даже представили новый пакет санкций, под которые - в случае российской агрессии - попадут первые лица страны, включая президента. В Москве ответили: такие необдуманные шаги могут привести к полному разрыву отношений между странами. И, разумеется, поставят крест на всех попытках выйти из нынешнего кризиса, построив новую глобальную систему безопасности.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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