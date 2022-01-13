Песков раскритиковал попытки увязать "Северный поток-2" с безопасностью Европы

Он напомнил, что это коммерческий проект

Во Франции еврочиновники сегодня вновь обсуждали газопровод "Северный поток-2". На неформальной встрече министров обороны ЕС прозвучало предложение увязать запуск трубы с ситуацией на Украине. Речь о мнимой угрозе нападения России. Больше всех на это упирал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее, единодушие по этому поводу в Старом Свете как не было, так и нет.

Неформальная встреча европейских министров обороны во Франции больше походила на попытку доказать самим себе: Евросоюз в деле. Это было важно: по сообщениям британской газеты The Guardian, представители Старого Света всерьез занервничали, когда не получили приглашения на заседание Совета Россия-НАТО, где вопросы европейской безопасности обсуждали без них. В центре внимания сегодня - Украина. Мифическое российское вторжение. И почему-то сугубо экономический вопрос - запуск газопровода "Северный поток-2".

"Министры поддерживают дискуссию о европейской безопасности, которая должна проводиться в тесной координации с США. Представители ЕС подтвердили готовность ввести санкции против России в случае агрессии против Украины. В частности, именно от развития ситуации на Украине будет зависеть функционирование "Северного потока-2". Впрочем, необходимо отметить, что речь идет о частных инвестициях. Инфраструктура проекта уже готова, сейчас проходит процесс сертификации в регуляторах. Если они дадут положительную оценку, и обстановка на Украине не обострится, газопровод будет запущен", - сообщил Боррель.

Это заявление Жозепа Борреля по итогам встречи не только противоречивое, но еще и не отражает мнения всех министров. Отделять мух от котлет - тему Украины от вопросов энергетики - призывает, к примеру, глава оборонного ведомства Германии.

"Нам не нужно втягивать тему "Северного потока - 2" в этот конфликт. Мы должны решить все посредством переговоров. Сейчас есть такая возможность. Не стоит для поиска решений использовать проекты, которые с этим совсем не связаны", - убеждена министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Однако не считаться с США Евросоюз не может. А там, за океаном, настойчиво гнут свою линию.

"Северный поток-2" - российский геополитический проект, который подрывает энергетическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества", - сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В Кремле попытки Запада увязать экономический проект "Северный поток - 2" с вопросами евробезопасности назвали сегодня абсурдом.

"Северный поток" - это вообще коммерческий проект, и увязывание с вопросами безопасности в Европе - это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим - попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не случайно ведь новый виток нападок на "Северный поток-2" начался как раз во время большого дипломатического марафона с участием России. Сегодня, например, в Сенате США будут голосовать по законопроекту, который предписывает президенту Байдену ужесточить санкции в отношении трубопровода. Примечательно, что Белый дом и Госдепартамент выступают против документа, который, дескать, ничем не поможет.

"Пускай нас сильно не обнадеживает тот факт, что данный законопроект не пройдет, действительно, об этом говорят специалисты в США. Другое дело, что в Госдепартаменте полагают, что нужно двигаться несколько иным путем, напрямую не блокируя данный проект, делать все возможное, чтобы оставался большой люфт времени, чтобы американцы и европейцы могли выторговать некоторые политические преференции у России, а то и некоторые гарантии, которые будут сопутствовать введению в эксплуатацию этого проекта", - заявил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Все это - элементы большой политической игры, объясняют аналитики. Но есть у Вашингтона и экономический интерес. Американские компании заинтересованы в поставках своего сжиженного газа в Европу по как можно более высокой стоимости. На это обратили внимание даже европейские политики. В частности, депутат Бундестага Михаэль Рот. "Критика в адрес трубопровода "Северный поток-2" связана с заинтересованностью США. Ведь американцы хотят продавать свой дорогой сжиженный газ в Европе, вытеснить с рынка более дешёвый российский", - сказал он.

Запуск "Северного потока -2" не только сделает американский газ еще менее конкурентоспособным, но и в целом опустит цены на топливо. Увеличивать добычу для США станет не рентабельно, что, в первую очередь, ударит по их внутреннему рынку: предложение сократится, стоимость СПГ вырастет еще больше, а с ней и инфляция, которая уже сейчас, впервые за 40 лет, достигла рекордных 7%.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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