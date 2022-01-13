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Мэрайя Кэри и Верка Сердючка: что россияне слушали в новогоднюю ночь

16:40
  • четверг
  • 13 января 2022

Статистику привел сервис Spotify

Как сообщили в пресс-службе аудиостримингового сервиса Spotify, в первый час 2022 года самой популярной песней среди российских слушателей стала "Новогодняя" группы "Дискотека Авария".
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"Далее следуют Last Christmas от Wham!, "Новогодняя" Верки Сердючки, а также Mariah Carey с хитом All I Want for Christmas Is You и Jingle Bell Rock в исполнении Bobby Helms", - приводит сообщение ТАСС.

Вместе с тем отмечен стремительный рост популярности в период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года песен из советских кинофильмов - в частности, из "Иронии судьбы", "Кавказской пленницы" и "Джентльменов удачи". Лидеры среди треков - "Мне нравится, что вы больны не мной и "Пять минут".

Spotify был запущен в 2008 году, в России - с лета 2020-го.

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