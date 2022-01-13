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Режиссер Сурикова заболела ковидом

16:50
  • четверг
  • 13 января 2022

Заболевание протекает в легкой форме

Кинорежиссер Алла Сурикова заболела коронавирусом. Заболевание протекает в легкой форме.
Королева комедии: Алла Сурикова отмечает 80-летие

В настоящее время Сурикова, которую часто называют "королевой комедии", находится в больнице. Заодно она там проходит диспансеризацию, сообщила она сама в беседе с журналистами РИА Новости.

В ноябре 2020 года Алла Сурикова принимала поздравления с юбилеем. Знаменитому режиссёру и сценаристу исполнилось 80 лет.

Сурикова известна по фильмам "Человек с бульвара Капуцинов", "Будьте моим мужем", "Суета сует" — эти картины любят миллионы зрителей. А популярный детский киножурнал "Ералаш" появился благодаря идее именно Аллы Ильиничны.

Подробности о жизни и творчестве Суриковой смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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