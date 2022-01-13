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Экспорт российских вин вырос за год на 28%

17:19
  • четверг
  • 13 января 2022

Появились новые рынки сбыта

Как следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса, на которые ссылается РИА "Новости", по итогам 2021 года российский экспорт виноградных вин вырос к предыдущему году на 28% - до 619 тысяч декалитров.

Уточняется, что Россия при этом пока не входит в число ведущих экспортеров продукта.

Поставки в прошлом году осуществлялись более чем в 30 стран. Ведущим покупателем является Украина (увеличила закупки на 14%). Далее идут Южная Осетия (20%) и Китай (импорт сократился на 4,8%).

Кроме того, в число ведущих покупателей также входят Казахстан и Латвия, а новыми направлениями стали Словения и Монголия.

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