Экспорт российских вин вырос за год на 28%

Появились новые рынки сбыта

Как следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса, на которые ссылается РИА "Новости", по итогам 2021 года российский экспорт виноградных вин вырос к предыдущему году на 28% - до 619 тысяч декалитров.

Уточняется, что Россия при этом пока не входит в число ведущих экспортеров продукта.

Поставки в прошлом году осуществлялись более чем в 30 стран. Ведущим покупателем является Украина (увеличила закупки на 14%). Далее идут Южная Осетия (20%) и Китай (импорт сократился на 4,8%).

Кроме того, в число ведущих покупателей также входят Казахстан и Латвия, а новыми направлениями стали Словения и Монголия.

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