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Глава СК взял на контроль дело об изнасиловании школьницы в Омске

17:22
  • четверг
  • 13 января 2022

Задержан 38-летний мужчина

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о поручении главы ведомства Александра Бастрыкина по поводу расследования дела об изнасиловании в Омске.
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"Председатель Следственного комитета поручил доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о совершении преступления сексуального характера в отношении 15-летней девочки", - сказано в сообщении.

Согласно данным следствия, пострадавшую изнасиловал сожитель ее матери, когда женщина была на работе.

Задержан 38-летний мужчина, прежде он был восемь раз судим за кражу. Прячась от полицейских, он влез на дерево, откуда его пришлось снимать сотрудникам правоохранительных органов. При задержании подозреваемый находился в неадекватном состоянии.

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