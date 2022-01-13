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От ковида привились почти 50% российских студентов

17:39
  • четверг
  • 13 января 2022

Виден тренд на повышение уровня вакцинации

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Афанасьев заявил в кулуарах Гайдаровского форума, что к настоящему времени свыше 90% преподавателей вузов России прошли вакцинацию от коронавируса.

"Сейчас уже к 50% приближается", - ответил он при этом на вопрос о количестве привитых студентов.

Как уточнил замглавы Минобрнауки, по регионам ситуация разная, но очевиден тренд на повышение уровня вакцинации, передает ТАСС.

В ноябре 2021 года доля вакцинированных преподавателей составляла 75%, студентов - 32%.

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