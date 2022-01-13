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В Крыму вновь заработает система QR-кодов

17:55
  • четверг
  • 13 января 2022

Они будут действовать в общественных местах

Власти Крыма с 17 января возвращают требование о предъявлении QR-кодов с информацией о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщается на сайте регионального правительства.

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Речь идет в том числе о заведениях общественного питания, торговых центрах, кинотеатрах, салонах. Принимать будут также справку о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР.

Кроме того, с понедельника вводится запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах, продлен запрет на работу хостелов.

В Крыму за минувшие сутки вирус обнаружен у 94 человек, за все время в регионе заболели 127 тысяч человек.

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