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Южно-Сахалинск утонул в сугробах (видео)

18:11
  • четверг
  • 13 января 2022

В городе введен режим ЧС

На Сахалине усиливаются метель и штормовой ветер, которые уже вторые сутки бушуют в регионе. Их принёс мощный циклон.

Из-за снежных заносов сразу на нескольких федеральных трассах приостановлено движение. Ситуацию на дорогах усугубляет плохая видимость - менее 100 метров. Кроме того, с перебоями работают аэропорты и закрыта паромная переправа.

В сугробах утопает Южно-Сахалинск. Там введён режим ЧС. Только за сутки в городе выпала почти месячная норма осадков. Многие автомобилисты утром не смогли откопать свои машины. Те, кто всё-таки выбрался, в итоге застревал уже в пути. Коммунальные службы убирают снег в круглосуточном режиме. Основное внимание уделяют проездам к больницам, детским садам и другим социальным учреждениям. По прогнозам синоптиков, непогода не отступит до завтра.

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