Для Путина готовят доклад о переговорах с США и НАТО

Москва разочарована реакцией Запада

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Владимиру Путину доложат о переговорах с США и НАТО по безопасности.

"Будет доклад комплексный президенту России, и он уже будет определять степень готовности идти на какие-то дальнейшие шаги, в каких форматах, в какие сроки", - цитирует Лукашевича РИА "Новости".

Он добавил, что диалог между Россией и США является ключевым для безопасности в Европе. Вместе с тем сейчас Москва разочарована реакцией Запада на свои предложения.

9-10 января в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, в среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, в четверг - консультации на венской площадке ОБСЕ.

Ранее Москва представила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Россия требует нерасширения альянса на восток, отказа НАТО от членства Украины, запрета на размещение стратегического вооружения вблизи своих границ.

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