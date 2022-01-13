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Дмитриев рассказал, кто лоббирует санкции против РФПИ

18:51
  • четверг
  • 13 января 2022

Недобросовестная конкуренция имеет гуманитарные последствия

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в ходе сессии Гайдаровского форума, что санкции против РФПИ лоббируют компании "большой фармы".
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"Мы, безусловно, видим, что "большая фарма" активно лоббирует в том числе введение санкций против РФПИ для того, чтобы опять-таки помешать "Спутнику" спасать жизни", - цитирует Дмитриева РИА "Новости".

По его словам, недобросовестная конкуренция имеет гуманитарные последствия, так что экспертное сообщество должно обсуждать острые темы.

Ранее глава фонда объяснил бюрократией тот факт, что вакцина от коронавируса "Спутник V" до сих пор не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. При этом эффективность и безопасность препарата были подтверждены.

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