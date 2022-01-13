На юбилей Ренаты Литвиновой приехала полиция

Режиссер отметила 55-летие в Москве

На юбилей режиссера Ренаты Литвиновой, которая отметила 55-летие в московском ресторане, приехала полиция после жалоб соседей на шум.

Как пишет издание о знаменитостях Super.ru, после 23 часов у дверей заведения появился человек, живущий по соседству. Недовольный мужчина вышел из подъезда, пытался снять через запотевшие окна торжество звезды и вызвал правоохранителей.

"Стражи правопорядка приехали на место и провели беседу с администраторами Grace Bistro. Вскоре после этого гости начали разъезжаться по домам", — пишут журналисты светской хроники.

Известно, что празднование дня рождения режиссера прошло в одном из ресторанов на Патриарших прудах. Жители этого района часто жалуются на шум из баров и ресторанов поблизости.

Седи гостей юбилея отметились Земфира, Константин Эрнст и его жена Софья, Гоша Рубчинский, Хибла Херзмава. К полуночи торжество закончилось.

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