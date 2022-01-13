ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

19:10
  • четверг
  • 13 января 2022

До 31 июля 2022 года

Совет Евросоюза распространил в четверг заявление, в котором говорится о продлении экономических санкций против России на полгода.

Песков приравнял возможные санкции США к разрыву отношений
В Лондоне признали бессмысленность санкций против Москвы

"Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года", - сказано в тексте.

Продление в ЕС объяснили действиями России, "подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины".

Антироссийские санкции против финансового, энергетического и оборонного секторов России действуют уже более семи лет. Меры предполагают в том числе запрет на импорт и экспорт товаров двойного назначения, оружия, ограничение доступа кредитных организаций к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС.

В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией по итогам референдума. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт. Вместе с тем Кремль не раз отмечал, что участником гражданской войны на Украине между самопровозглашенными республиками и властью в Киеве Россия не является.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Флаг ЕС
Флаг ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.