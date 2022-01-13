ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

До 31 июля 2022 года

Совет Евросоюза распространил в четверг заявление, в котором говорится о продлении экономических санкций против России на полгода.

"Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года", - сказано в тексте.

Продление в ЕС объяснили действиями России, "подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины".

Антироссийские санкции против финансового, энергетического и оборонного секторов России действуют уже более семи лет. Меры предполагают в том числе запрет на импорт и экспорт товаров двойного назначения, оружия, ограничение доступа кредитных организаций к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС.

В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией по итогам референдума. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт. Вместе с тем Кремль не раз отмечал, что участником гражданской войны на Украине между самопровозглашенными республиками и властью в Киеве Россия не является.

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