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Собянин вручил премии журналистам

19:22
  • четверг
  • 13 января 2022

Лауреатами в 2021 году стали 20 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области журналистики. Лауреатами в 2021 году стали 20 человек, передает АГН "Москва".

Собянин поздравил сотрудников СМИ с Днем печати и прошедшими праздниками. Он поблагодарил журналистов за работу во время пандемии.

"Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Спасибо вам за работу, поздравляю с премиями", — заявил Собянин.

Премию получили: журналисты "Интерфакса", ОТР, Первого канала, телеканала "ТВ Центр", канала "Москва 24", газет "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Метро", "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", ТАСС и "Москва Медиа".

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