НАТО проведет масштабные учения весной

Они получили название Cold Response-2022

Как сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота, Норвегия уведомила Россию о проведении масштабных военных учений НАТО Cold Response-2022 в марте-апреле.

"Оно пройдет в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии", - приводит сообщение "Интерфакс".

Известно, что задействованы будут 40 тысяч военных из 28 стран.

Ранее сообщалось, что Украина провела учения в Херсонской области вблизи границы с Крымом. В них приняли участие ЗРК "Оса-АКМ". Прежде официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил следующее: американские власти хотят, чтобы Россия прекратила проведение военных учений и маневров на западе своей территории в целях деэскалации ситуации вокруг Украины.

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