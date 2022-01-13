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Валиева побила мировой рекорд в короткой программе

19:57
  • четверг
  • 13 января 2022

Спортсменка получила 90,45 балла за свой прокат

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине россиянка Камила Валиева установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе.
Российская фигуристка первой в истории сделала четверной риттбергер на соревнованиях

Спортсменка получила 90,45 балла за свой прокат, превзойдя таким образом собственное достижение (87,42). Предыдущий рекорд был установлен на Гран-при России в прошлом году.

Вторую строчку по итогам короткой программы заняла бельгийка Луна Хендрикс (76,25 балла). Другая представительница России Александра Трусова расположилась на третьей позиции (75,13), на четвертой - Анна Щербакова (69,05).

В субботу женщины представят произвольную программу. Валиева заявила три четверных прыжка и тройной аксель.

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