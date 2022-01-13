Путин и Шойгу подвели итоги миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Президент России высоко оценил прошедшую операцию

Сегодня вечером первые четыре самолёта с десантниками прибыли из Казахстана в Россию - миротворческие войска ОДКБ возвращаются к местам постоянной дислокации. Такое решение на фоне стабилизации обстановки в республике приняли министры обороны стран-участниц организации. О результатах встречи глава российского ведомства Сергей Шойгу доложил президенту. Владимир Путин высоко оценил прошедшую миротворческую операцию.

Казахстан постепенно приходит в себя и возвращается к нормальной жизни. Главная заслуга в том, что в республику вернулся покой и порядок, принадлежит миротворцам государств-членов ОДКБ. Ситуация стабильна. Военные могут возвращаться в места постоянной дислокации.

"То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству республики Казахстан решать в свободном, спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно. Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно. В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили", - заявил Путин.

Завершить миссию в такой короткий срок удалось благодаря оперативному реагированию. Об этом министр обороны докладывает президенту. Российский лидер убеждён: у вооружённых участников беспорядков были совсем не мирные цели, и гражданский протест стал для них поводом для начала атак и грабежей. Как только глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил союзников по ОДКБ помочь справиться с террористами и внешним вмешательством, в республику были мгновенно направлены миротворческие силы союзников. От России на боевое дежурство заступили более двух тысяч миротворцев и 200 единиц техники. Под охрану тут же взяли 14 объектов, представляющих особую важность для страны. Среди них предприятия связи и энергетики. Нужно было любой ценой не допустить захват их террористами и радикальными группировками.

"За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику. Начинаем вывод сегодня. Завтра 14 бортами выводим все силы наших коллег – Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят - с учетом того, что они рядом, - своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", - заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Помимо охраны наиболее важных государственных объектов, российские подразделения помогали и в эвакуации. За всё время самолёты ВКС вывезли из республики более двух тысяч двухсот человек. Миротворцы ОДКБ уже передают свои позиции обратно под контроль силовиков Казахстана. В пункты постоянной дислокации отправляются подразделения российских десантников. В Ивановскую область они вылетели из аэропорта города Алма-Аты. На родине их встречают с хлебом и солью.

Ситуацию в Казахстане Владимир Путин уже обсудил по телефону с главой республики Касымом-Жомартом Токаевым. Он выразил России особую признательность за поддержку. Союзникам удалось достичь главного - порядок в стране восстановлен. Миротворцев провожают домой словами благодарности.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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