Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

В частности, награду получила корреспондент "ТВ Центра" Екатерина Гоголева

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лучших журналистов столицы в День российской печати. Премии мэра получили 20 представителей СМИ, которые ежедневно информируют москвичей о происходящем в мегаполисе. Глава города отметил ответственное отношение к делу и высокий профессионализм лауреатов. А также выразил благодарность за работу, поздравил с получением премий и пожелал им здоровья и интересных тем для репортажей. Среди награждённых была и корреспондент "ТВ Центра" Екатерина Гоголева.

Для журналистов сейчас - волнительный момент. Обычно в Белом зале мэрии мы чествуем олимпийских чемпионов, врачей, учителей. Тех, кто в своей профессии добился многого. 13 января - тот день, когда за отличную работу награждают самих журналистов. Те, кто уверенно себя чувствуют за кадром или в кадре, или с диктофоном в руке сегодня все серьезно переживали.

"Если честно, волнуюсь… Ладошки немножко вспотели. Мне кажется, в нашей профессии самое главное, что вот это волнение должно сохраняться. Как только ты перестанешь волноваться, мне кажется, из профессии пора уходить", - сказала Александра Корнева, корреспондент телеканала "Москва-24".

"Мы, журналисты, обычно привыкли писать о том, как награждают других, когда награждают тебя, ты чувствуешь себя несколько даже неловко, признаюсь вам", - говорит Любовь Проценко, редактор отдела "Москва" "Российской газеты".

"Очень важно, чтобы люди по ту сторону экрана знали, какая она, наша работа, ценили чуть больше. Красивая картинка - это только картинка. За этой картинкой очень много всего. Это не всегда что-то легкое", - прокомментировала ведущая Первого канала Екатерина Березовская.

Союзу журналистов Москвы пришлось просмотреть много работ, чтобы выбрать лауреатов премии. Но, как оказалось, их многое объединяет.

"Эти последние два года, конечно, были удивительно исключительными по накалу страстей. Журналисты наши должны были одеть защитные средства и пройти в красные зоны, освещать вот эту страшную борьбу врачей", - заявила Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы.

Об этом, награждая журналистов, говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это очень серьезная премия, которая подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность к делу. Это не пустые слова, потому что мы с вами переживали такие периоды, когда наверно все граждане, и москвичи в том числе, просто прилипали к экранам телевизоров и слушали, что будет завтра, какая ситуация, что происходит, какая реальность, какие опасности во время пандемии. То, что вы давали репортажи не просто так знаете откуда-то там дистанционно, а всегда были на переднем фронте. Рядом с врачами, учителями, рядом со мной. Находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это, читатели чувствуют это. Либо это написано по чьим-то рассказам, либо это действительно увидено вами самими, пережито вами самими", - сказал Собянин.

Мэр пообещал, что, несмотря на пандемию, в столице в этом году будет много хороших поводов для новостей. И журналисты без работы точно не останутся. А еще журналисты, это люди, которые успевают все. По-другому, в профессии не выжить. Вот, как например, сегодня. Сам получил награду - сам же параллельно - подготовил сюжет об этом для эфира. Но, конечно же, как всегда - с помощью любимых коллег!

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Виктор Мальцев, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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