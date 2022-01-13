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Корреспондента "ТВ Центра" наградили за работу в Госдуме

22:07
  • четверг
  • 13 января 2022

Матвей Шестаков получил награду в номинации "Телевидение"

Поздравляли наших коллег сегодня и в Госдуме. Парламентских журналистов наградил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул: Госдума нуждается в диалоге с представителями СМИ. И отметил, что принцип открытости - залог выстраивания доверия с гражданским обществом. В числе обладателей наград - политический обозреватель Матвей Шестаков.

На сегодняшний день в Госдуме работают свыше тысячи журналистов из разных СМИ. Вячеслав Володин пожелал им здоровья, счастья, удачи. А также и того, чтобы ограничения, связанные с пандемией коронавируса, ушли в прошлое, и работа вернулась к привычным форматам.

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Корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков во время награждения
Корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков во время награждения
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